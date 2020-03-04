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إعدام عشماوي.. والد الشهيد علي شوقي: "عمري ما فرحت زي النهاردة"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:27 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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عبر أحمد شوقي، والد النقيب علي أحمد شوقي، أحد شهداء حادث استهداف سيارة الأمن المركزي أسفل الطريق الدائري بطريق الأوتوستراد في منطقة البساتين، عن سعادته بتنفيذ الحكم بالإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، فجر اليوم الأربعاء.

وقال: إن "عشماوي" هو العقل المدبر لحادث استشهاد ابني.. "ده أحلى خبر سمعته من بعد استشهاده، عمري ما فرحت زي النهاردة"، متمنيا تنفيذ حكم الإعدام على باقي الجماعات الإرهابية "علشان نار قلوبنا تنطفي".

كما علقت ألفت عبد الكريم والدة الشهيد، على تنفيذ الحكم بالقول: "ربنا ينتقم منهم أشد الانتقام، فرحانة فيه من قلبي".

وأضافت: "كنت بدعي عليهم، في كل الصلوات، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حرقوا قلوبنا يارب يحرق قلوبهم واحد واحد، على اللي عملوه في أولادنا"، متمنية عدم تواجد أي إرهابي على قيد الحياة.

واستطرت والدة الشهيد: "ابني كان عريس، استشهد قبل حفل زفافه بأيام، مش خسارة فداء مصر، ربنا يرحمه مش هيغلى على اللى خلقه، راضيين بقضاء الله".

واختتمت بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يحميه للبلد ويعينه"، داعية له بالصحة والعافية والسعادة، قائلة: "يحمي شعب مصر وأرضها، النهاردة مش فرح لأهالي الشهداء فقط، ده فرح لمصر كلها، ومن قتل يقتل لو بعد حين"، موضحة: "أهالي الشهداء فداء لتراب مصر".
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