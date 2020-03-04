بداية من الغد.. إنطلاق تظاهرة أيام الفرونكوفونية في تونس

تنطلق يوم غد الخميس 05 مارس 2020، فعاليات أيام الفرونكوفونية في تونس، من 05 مارس الى 05 أفريل 2020، وفق برنامجا فنيا متنوعا يشمل المسرح والموسيقى والرقص والسينما، بمناسبة احتفال الفرونكوفونية بعيدها الخمسين وقبل انعقاد القمة الفرونكوفونية التي تحتضنها تونس أواخر هذه السنة.





وستكون بداية الأسبوع مع الافلام الفرونكوفونية، مرورا بمهرجان المسرح عز الدين قنون والمهرجان الدولي للصور المتحركة في تونس وسوسة، اضافة لتظاهرة 24 ساعة مسرح بالكاف وايضا المهرجان الدولي للفرنكوفونية في سوسة، حيث سيحتضن المسرح البلدي بسوسة عرض تكريم لروح الفنان الفرنسي جاك برال.





ويوم 06 مارس الجاري، سيكون الموعد مع فيلم من بوركينا فاسو ثم عرض تنقو بالشراكة مع سفارة دولة الارجنتين بتونس، إضافة إلى عديد العروض الأخرى سيكون اختتامها يوم الاحد بعرض موسيقي كبير للفنان سمير فرجاني بعنوان "السلطان".