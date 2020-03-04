محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة القرية الأوليمبية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، توجيهات بضرورة الإسراع في الانتهاء من وضع خطة تنفيذية عاجلة لرفع كفاءة وتطوير جميع منشات القرية الأوليمبية على ضفاف قناة السويس وإعداد المقايسة اللازمة للتطوير فضلا عن وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقرية والتي من المنتظر أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.



جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التفقدية التي قام بها محافظ الإسماعيلية للقرية والتى رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.



وفي سياق متصل قام محافظ بتفقد ومعاينة الطريق التبادلي من خلف القرية بداية من عزبة " حنيدق " وصولا الى الطريق الرئيسي من جهة جبل مريم والمزمع رصفه وتطويره لخدمة القرية والمناطق المجاورة له وتسهيل الحركة المرورية كمحور جديد.



وخلال الجولة، أكد محافظ الإسماعيلية على حتمية استعادة المظهر الجمالى والحضارى للقرية الأوليمبية لتعود من جديد قبلة للزائرين واستضافة الوفود والمعسكرات الرياضية وإقامة المؤتمرات باعتبارها أحد المعالم الرئيسية للمحافظة.

