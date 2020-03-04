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"بصحبة حواس".. طلاب الجامعات يتعرفون على أسرار الفراعنة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:23 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، أمام هرم خوفو، اليوم الأربعاء، محاضرة على طلاب الجامعات، في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة الآثار ومتحف رشيد القومي. 

وأكد "حواس": أن أبو الهول صخره صماء؛ وأن تمثال أبو الهول يرجع للملك "خفرع" مؤسس الهرم الثاني، وشرح لهم كيفية بناء الأهرامات، واكتشاف مقابر العمال بناة الهرم. 

وأشار أن تلك الإدعاءات التي تقول أن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أي دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول، تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أي ممرات.

وتحدث حواس عن الأكتشافات الآثرية الأخيرة التي تقوم بها وزارة الآثار وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي، كما تحدث عن أوبرا "توت عنخ آمون"؛ التي سوف تعرض في افتتاح المتحف المصرى الكبير كما ستعرض أيضا في الذكري المؤية لإكتشاف مقبره توت عنخ آمون في عام ٢٠٢٢.

وأضاف حواس: أن أهم كشف في القرن الـ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، مضيفًا: "أن الاكتشافات الآثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم".

وقال الدكتور "مصطفى الفقي"، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذه المحاضرات هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة، ورفع الوعي الآثري لدى طلاب المدارس والجامعات المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.
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الكلمات المفتاحية

طلاب الجامعات زاهي حواس بوابة الفجر الفجر السياحة الأثار

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