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دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:14 م
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دي ليخت
دي ليخت
وكالات
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كشف الهولندي ​ماتياس دي ليخت لاعب نادي ​يوفنتوس​ الايطالي ​عن السبب الذي جعله يختار اللعب للفريق الايطالي عوضاً عن اللعب لنادي ​برشلونة​، حيث اعترف اللاعب الهولندي بحصوله على اهتمام من اندية برشلونة وباريس سان جيرمان عندما كان لاعباً لنادي اياكس امستردام، الا انه فضل الانتقال الى الدوري الايطالي حيث يتمكن من تنمية مواهبه.

واضاف دي ليخت انه وبعد الدراسة تبين انه قادر على تطوير امكانياته من خلال اللعب مع يوفنتوس، حيث سينمو فنياً من خلال اختيار انواع لعب مختلفة ستجعل منه لاعباً كاملاً.


يذكر ان انتقل دي ليخت إلى يوفنتوسبمبلع 75 مليون يورو وشرطاً جزائياً بقيمة 150 مليون يورو في عقد اللاعب .

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