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تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات Nail sat وموعد انطلاقها Egypt Frequency Holy Quran 2020

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:17 م
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قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة
قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة
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تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات Nail sat وموعد انطلاقها Egypt Frequency Holy Quran 2020

تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة | ازدادت في الفترة الأخيرة عمليات البحث من قِبل المتابعين على تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة، وذلك لمعرفة موعد انطلاق القناة بشكل رسمي واستقبال البث الخاص بها، ويرغب الجميع بشدة لسماع القران الكريم بالاصوات المصرية وكبار الشيوخ لتعم الراحة النفسية والهدوء والسكينة على القلوب وتعم البركة في المنازل.

وخلال السطور التالية سنستعرض لكم متابعينا الكرام تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات Nail sat وموعد انطلاقها Egypt Frequency Holy Quran 2020.

تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة بجودة إتش دي HD

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11765.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة بجودة إتش دي HD

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11766.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي (H).

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد انطلاق قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة
انطلقت قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة وكان الجميع ينتظرها بشدة، وتضم القناة مجموعة من كبار الشيوخ الذي قدموا الكثير وصوتهم العذب، تتمتع القناة بالصوت الواضح والصورة النقية، وهي قناة مصرية 100% تعمل على القمر الصناعي نايل سات بجود عالية جدًا HD على مدار الـ 24 ساعة دون توقف، وهي قناة مجانية.

الشيوخ المرتلة على قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة

- الشيخ النقشبندي.

- الشيخ محمود على البنا.

- الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

- الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

- الشيخ محمود خليل الحصري.

- الشيخ محمد رفعت.

- الشيخ محمد صديق المنشاوي.

تردد قناة مصر قران كريم 2020 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات Nail sat وموعد انطلاقها Egypt Frequency Holy Quran 2020

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