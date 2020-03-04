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وهقفلها ليه؟.. حمو بيكا لـ"الفجر الفني": ماليش علاقة بغلق مهرجان "عود البطل"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:15 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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قال نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، إنه لا علاقة له في غلق مهرجان "عود البطل"، للثنائي عمر كمال، وحسن شاكوش، والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، مساء أمس، واستطاعت أن تحتل المرتبة الأولى على موقع البحث بالموقع.

 

وقال "بيكا"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "ماليش علاقة بقفل عود البطل، وهقفلها ليه أصلا"، لافتًا انه مهرجانه "كرهت امثالكو"، والمقرر طرحه خلال أيام ليس له علاقة بغلق المهرجان.

 

جدير بالذكر أن حمو بيكا، أعلن في تصريحات خاصة على أنه السبب في غلق أغنية "بنت الجيران"، لمده أربع أيام، بسبب خلاف بينه وبين حسن شاكوش، وذلك بعد وقوع أزمة بينهم، وانفصال "شاكوش"، عن التيم.


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