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"القوى العاملة": الاهتمام بذوي الإعاقة من أولويات الدولة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:16 م
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بوابة الفجر
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أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تضع على عاتقها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جعل 2018 عاما لهم، حيث تم الاهتمام بهم في شتى القطاعات والمجالات من خلال برامج تؤهلهم للتعايش والاندماج مع المجتمع، فضلا عن دمجهم في سوق العمل إيمانا بالقدرات الخاصة، والطاقة الكامنة داخل هذه الفئة بالمجتمع.

وأعطى الوزير، تعليماته لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بإجراء وتنظيم دورات تدريبية لأصحاب الهمم للتدريب من أجل التشغيل.

وفي هذا الإطار، بدأت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم على مهنة الحاسب الآلي، وبدأت في تلقي طلبات الراغبين في التدريب على الحاسب الآلي لمدة شهر ونصف بمركز التدريب المهني التابع للمديرية بمدينة الخارجة.

وقال أحمد حسين محمد طليب مدير المديرية، إن المتدرب يحصل على شهادة اجتياز التدريب من المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت بدأت الدورة التدريبية على مهنة صيانة التليفون المحمول، وذلك ضمن المهن التي أعلن عنها وزير القوى العاملة لتدريب الشباب من الجنسين على مهن غير تقليدية يحتاجها سوق العمل.

وأضاف مدير المديرية، إلى بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة لـ 15 متدربة من الفتيات.
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الكلمات المفتاحية

ذوي الاعاقة القوى العاملة

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