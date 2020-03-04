بعد أزمة الكورونا.. غرفة الدواء تحسم الجدل حول زيادة الأسعار

قال الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن هناك حالة من الذعر غير المبرر على مستوى العالم، بسبب فيروس كورونا.





وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأربعاء، أن أعراض كورونا ليست قاتله، والأنفلونزا الموسمية أكثر تأثيرًا منه، وحالة الذعر تنتُج عن عدم وجود مصل مكتشف لعلاج الفيروس حتى الآن.





وأضاف أن الصين أهم مورد للمواد للخام للأدوية لمصر، لكن ليست المورد الوحيد، "فمصر تتعامل مع الهند وأوروبا والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية، وليس صحيحًا تأثُر صناعة الدواء بتوقف استيراد الخامات من الصين".



