البورصة توافق على تجزئة القيمة الاسمية لسهم برايم الي 1 جنيه









قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم، الموافق على قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية من 5 جنيه إلى 1 جنيه للسهم، ليصبح راس المال المصدر والمقيد البالغ 350 مليون جنيه موزعا على عدد ‏‏350 مليون سهم ( بدلا من 70 مليون سهم )، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ( بعد التعديل) بجدول قيد ‏الاوراق المالية المصرية " اسهم ".‏





وأكدت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، على ضرورة إدراج اسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق ‏‏09\03\2020 ، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على "5" وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.



