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البورصة توافق على تجزئة القيمة الاسمية لسهم برايم الي 1 جنيه
الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:30 م
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نيفين سمير
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم، الموافق على قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم برايم القابضة للاستثمارات المالية من 5 جنيه إلى 1 جنيه للسهم، ليصبح راس المال المصدر والمقيد البالغ 350 مليون جنيه موزعا على عدد 350 مليون سهم ( بدلا من 70 مليون سهم )، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ( بعد التعديل) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".
وأكدت البورصة المصرية في بيان لها اليوم ، على ضرورة إدراج اسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين الموافق 09\03\2020 ، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على "5" وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة.
يشار أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 4.2 مليون جنيه خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى سبتمبر/ ايلول الماضي، مقابل أرباح بلغت 28.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 54.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 80.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، حققت الشركة خسائر بلغت 178.09 ألف جنيه خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.3 مليون جنيه بالربع المقارن من 2018.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 1.3 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.
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