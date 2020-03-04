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الجمعة.. آية عبدالله تُحيي ختام مهرجان المركز الكاثوليكي (صور)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:28 م
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آية عبدالله
آية عبدالله
الفجر الفني
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تقوم المطربة الشابة آية عبدالله بإحياء حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بكنيسة الآباء الفرنسيسكان.

 

وتقدم آية عبدالله مجموعة من أفضل أغانيها منها أنا صعيدية والحب ليه علامات ومجموعة أخرى من الأغانى المميزة لها .

 

الجدير بالذكر أن آية عبدالله أحيت حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما العام الماضى .

 

ومن جانبها أعربت آية عبدالله عن سعادتها الغامرة بإحياء الحفل الختامى لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالى وقالت: "شرف لى مشاركتى وإحيائى لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكى للسينما للعام الثانى على التوالى وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال".

 

من ناحية أخرى انتهت المطربة آية عبدالله من تسجيل وتصوير أغنية "قلبى حزين" والتى أهدتها إلى روح الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك .

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