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إعدام "عشماوي".. زوجة الشهيد تامر لطفي: كنت واثقة في تحقيق العدالة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:27 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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بدموع الفرحة بعد تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي "هشام عشماوي"، فجر اليوم الثلاثاء، قالت "نجوى إبراهيم"، زوجة الشهيد المقدم "تامر محمد محمد لطفي"، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، إن تنفيذ الحكم كان بمثابة فرحة كبيرة لأسرتي ولأبناء الشهيد.

وأضافت زوجة الشهيد في تصريح خاص إلى "الفجر": "كنت متأكدة من تحقيق العدالة، لعودة الحق لكل بطل دافع عن تلك الأرض المصرية"، موضحة أنه منذ سماع خبر القبض على عشماوي، كان بمثابة فرحة كبيرة لنا، لافته إلى أنها كانت متأكدة من تنفيذ حكم الإعدام ذات يوم، قائلة: "بالرغم من عدم الشماته الإ أنه هذا الشخص يستحق الإعدام مليون مرة".

وتابعت: "زوجي الشهيد ترك خلفه ٣ أبناء هم بمثابة ٣ أبطال وأكبر الأبناء طالب بكلية الشرطة ليكون خلفًا لوالده، الحق عمره مابيروح، وهذا حق كل بطل يحب تلك البلد وكان يعلم أولاده هذا الحب الذي لا ينتهي".

وعن تعليق أبناء الشهيد، على حكم الإعدام، قالت الزوجة: إنهم غمرتهم الفرحة منذ سماع الخبر، بالرغم من ألم فراق والدهم في أعمار صغيرة، إلا أنهم دائما يفتخروا "ببطولة والدهم".

واختتمت الزوجة كلامها، مقدمه الشكر لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش والشرطة لتحقيق نزاهة العدالة.

وأعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.
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عشماوي القوات المسلحة الفجر اعدام عشماوي =عشماوي

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