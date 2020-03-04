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تأجيل مباراة إنتر ميلان ونابولي بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:24 م
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نابولي وإنتر ميلان
نابولي وإنتر ميلان
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الإيطالي تأجيل مباراة نابولي وإنتر ميلان، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، التي كان مقرر إقامتها غدًا الخميس بملعب سان باولو.

كشف موقع "توتو ميركاتو" عن أن مارك فالنتيني محافظ إقليم كامبانيا، اتخذ قرارًا صباح اليوم بإلغاء المباراة، التي كان مقررًا لها غدًا الخميس، بملعب سان باولو، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا.

وكانت مباراة يوفنتوس وميلان، التي كان مقرر إقامتها اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي الكأس، قد ألغيت في الساعات الماضية بسبب الفيروس أيضًا.


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الكلمات المفتاحية

نابولي انتر ميلان الانتر ونابولي اخبار الرياضة

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