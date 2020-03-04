بعد 3 أيام من طرحها.. "سهرانين" لـ محمد محيي تتخطى المليون مشاهدة

احتفل النجم محمد محيى، بتخطى أحدث أغنياته "سهرانين" المليون مشاهدة بعد مرور 3 أيام على طرحها على "يوتيوب" والأغنية هي أولى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بتاع زمان" والمقرر طرح باقي أغانيه خلال الفترة المقبلة.

أغنية "سهرانين" من كلمات نور حمدي، ألحان محمد محيى، توزيع محمد العشي، والـ"Mix" لمحمود عزت والـ"Master" لأمير محروس، وهى من إنتاج ميوزيك ريكوردز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".