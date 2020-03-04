مريم الخشت وطارق صبري ضيفا ON Set

تحل الفنانة مريم الخشت ضيفة على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة ON ، يوم الجمعة المقبل.

تتحدث الخشت خلال الحوار عن تاريخها الفني، وكواليس أعمالها التي قدمتها والجديد الذي تستعد لها، فضلًا عن الحديث عن حياتها الشخصية والاجتماعية.

كما يستضيف البرنامج في فقرة أخرى، الفنان طارق صبري الذي يتحدث عن أهم أعماله الفنية التي قدمها، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، يوم الجمعة، في تمام السابعة مساء، وتستضيف خلاله مجموعة من نجوم الفن، لمواكبة أحدث الأخبار الفنية، المحلية والعالمية.