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شاهد.. روائع آثار "جزيرة سعدانة" الغارقة بمتحف الغردقة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:16 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عددا من الصور لآثار جزيرة سعدانة والتي عثر عليها معهد الآثار البحرية الأمريكي والمجلس الأعلى للآثار عام 1994 بالقرب من مدينة الغردقة الساحلية.

وكشف الدكتور ميسرة عبد الله أستاذ الآثار المصرية القديمة وأحد أعضاء لجنة سيناريو العرض، أنه بالقرب من الغردقة غرقت سفينة يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر بالقرب من جزيرة سعدانة.

وأشار عبد الله في تصريحات إلى الفجر، إلى أن سبب غرق السفينة قد يعود للمياه الضحلة والشعاب المرجانية.
 
وكشفت الحفائر، عن أنها كانت تحمل خزف وأواني من عهد أسرة تشينغ الصينية تم تصميمها في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من التوابل.

وأضاف، أن ذلك يُظهر أن البحر الأحمر كان مركزًا حيويًا للتجارة البعيدة المدى في ذلك الوقت، لذا حرصت اللجنة على أن يضم متحف الغردقة فاترينة خاصة لآثار جزيرة سعدانة، والتي ضمت أطباق خزفية، وثمرة جوز هند وعدد آخر من الآثار التي حملتها السفينة.

وقال عبد الله، إن سيناريو العرض في المتحف قائم على مراعاة ثلاث قيم هي الجمال والترفيه والرفاهية حيث شمل المتحف القطع التي تعبر عن ذلك من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلي وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد افتتحا متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر يوم السبت الماضي 29 فبراير، في أول تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي خطوة لربط السياحة الشاطئية بالثقافية.
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الكلمات المفتاحية

متحف الغردقه جزيرة سعدانة الغارقة

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