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جامعة المنصورة تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:16 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت جامعة المنصورة، احتفالية " كلثوميات " لإحياء ذكرى وفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي " أم كلثوم " بمناسبة مرور خمسة وأربعين عاما على رحيلها. 

ونظمت الفاعليات اللجنة الفنية باتحاد الطلاب بجامعة المنصورة بالتعاون مع إدارة النشاط الفني بإدارة رعاية الطلاب اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة. 

وحضر الفاعليات الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعه المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ولاء عبد الفتاح منسق الأنشطة الطلابية الخارجية، الدكتور عمرو المرسي منسق الأنشطة بكلية التربية النوعية، إبراهيم فهمي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، د. داليا خليفة مدير إدارة النشاط الفني، وسلامة أشرف رئيس اتحاد الطلاب. 

وشهد الاحتفالية عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأعضاء اتحاد الطلاب بالجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية المعرض الفني لأم كلثوم والذي يضم الأعمال الفنية ورسومات والفنون التشكيلية خاصة بحياة كوكب الشرق أم كلثوم والتي قام بتنفيذها طلاب النشاط الفني بالجامعة.

كما تضمن المعرض أعمال تصوير ضوئي لزيارة طلاب الجامعة لمتحف أم كلثوم بالقاهرة.

وعرضت اللجنة الفنية فعاليات مسابقة الفنون التشكيلية "كلثوميات"، وقدم فريق المسرح بكلية الهندسة مشاهد تمثيلية لبداية حياة أم كلثوم بمصاحبة كورال الجامعة المنصورة بقيادة المايسترو عاطف عامر وقدم الكورال عدد من أشهر أغنيات أم كلثوم " يا مسهرني وحب إيه وأمل حياتي وحكم علينا الهوى وفات الميعاد ".

وأكد الدكتور محمد عطية، بأن شباب مصر بخير وأن وجودهم بداخل القاعة الآن رسالة للعالم بأنهم يتذوقون الفن، وهي رسالة لتوجيه الأنظار إلى التراث الراقي للفنون وتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية لإعادة تشكيل وعى المجتمع من خلال إبراز النماذج المشرفة الفنية.
جامعة المنصورة تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم
جامعة المنصورة تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم
جامعة المنصورة تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم
جامعة المنصورة تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم
جامعة المنصورة تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم
جامعة المنصورة تحيي ذكرى وفاة أم كلثوم
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الكلمات المفتاحية

ذكرى وفاة جامعة المنصورة أم كلثوم

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