Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميليشيات السراج تصادر أموال الشعب الليبي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:13 م
Advertisements
ميليشيات السراج
ميليشيات السراج
وكالات
Advertisements

قررت ميليشيات حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، وقف صرف مرتبات شهر فبراير رغم تأكيد وزير المالية فرج بومطاري وجود تغطية مالية كافية لصرفها.

 

ولوّحت ميليشيات السراج، بإجراءات تقشفية أخرى كرفع الدعم عن الوقود، وذلك لضمان استمرار الإنفاق على الحرب ودعم جبهات القتال بالمال والسلاح والمرتزقة.

 

وتستمر القبائل شرق ليبيا وجنوبها في إيقاف ضخ النفط احتجاجا على ما يعتبرونه توزيعا غير عادل للثروة إضافة إلى استعمال عائدات النفط الذي ينبع من مناطق في الشرق والجنوب في تمويل المرتزقة والميليشيات الموالية للجماعات الإسلامية التي تصر على استمرار التحكم في الثروة لذلك تبذل كل ما في وسعها لمنع سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميليشيات حكومة الوفاق ميليشيات السراج ليبيا

أخبار تهمك

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

منذ حوالي 5 ساعات

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر أول صورة لهشام عشماوي بزي الإعدام

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

نجم تشيلسي الشاب تحت مجهر برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ 38 دقيقة

زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

حكومة الوفاق الليبية تغري المسلحين بالمال للقتال معها

قطر تلجأ للمرتزقة التشاديون لتشتيت الجيش الليبي

"أردوغان يدعشن ليبيا" يتصدر تويتر .. ومغردون: "داعش أداة تركيا لإبتزاز العالم"

تظاهر مئات الليبيين أمام السفارة التركية في برلين

ميليشيات الوفاق الليبية تواصل خرق الهدنة في طرابلس

تقرير: أردوغان وتميم كثفوا جهودهم لنشر الإرهاب في ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

10:51 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

01:03 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

06:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status