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نجم تشيلسي الشاب تحت مجهر برشلونة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:09 م
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بيل جيلمور
بيل جيلمور
عبد القادر عرابي
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حقق تشيلسي الإنجليزي فوزاً مستحقاً بالأمس، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بثنائية دون رد، في الدور ثمن النهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وتألق الإسكتلندي الشاب بيل جيلمور في وسط ميدان البلوز خلال المباراة، بفضل بنيانه القوي ومهاراته العالية.

وفجرت صحيفة "إيندبندنت" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول جيلمور، حيث كشفت الصحيفة أن كشافي نادي برشلونة الإسباني كانوا يتابعون اللاعب منذ سنوات عديدة.

وأضافت الصحيفة أن النادي الكتالوني كان قريباً من ضم اللاعب منذ فترة، إلا أن تشيلسي سبق برشلونة وضم اللاعب.

يذكر أن جيلمور إنضم لتشيلسي في صيف عام 2017 قادماً إليه من صفوف فريق جلاسجو رينجرز الإسكتلندي، وتم تصعيده للفريق الأول بتشيلسي هذا الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد.
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