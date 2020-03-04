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بعد وفاة 79 شخصا.. إيطاليا تمنع القبلات والمصافحة بسبب "كورونا"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:09 م
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بوابة الفجر
هديل هاشم
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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانيا أن إيطاليا تدرس فرض حظر على التقبيل بين سلسلة من التدابير الصارمة لمواجهة أسوأ انتشار لفيروس كورونا خارج آسيا.

وتوفي 27 مريضًا آخر في البلاد أمس الثلاثاء، مما رفع عدد القتلى إلى 79، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 2،263 شخصًا بينهم طفل حديث الولادة.

ويقال إن السلطات تفكر في توسيع منطقة الحجر الصحي لتشمل مدينة برغامو الصناعية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة.

وستنضم إلى عشر بلدات أخرى في منطقة لومباردي الأكثر تضررًا وواحدة في فينيتو، حيث يوجد ما مجموعه 55000 مقيم تحت حراسة الطرق.

وأفيد أن المسؤولين على وشك حظر تحياتهم مثل تقبيل الخد والمعانقة والمصافحة.

يأتي ذلك بعد أن طُلب من الإيطاليين أمس الوقوف على مسافة 3 أمتار على الأقل في الأماكن العامة بما في ذلك الحانات والمطاعم والمتاجر والكنائس.

وتستند القاعدة إلى مقدار قطرات اللعاب التي يمكن أن تنتقل عبر الهواء عندما يتحدث الناس.

وتشمل التدابير الأخرى القائمة بالفعل فرض حظر على التجمعات العامة وإغلاق المدارس في شمال إيطاليا.
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الكلمات المفتاحية

مصافحة كورونا قبلات إيطاليا

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