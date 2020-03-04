أهالي قرية يمنعون لجنة الصحة من دخول مستشفى في بني سويف

اعترض أهالي قرية "دلهانس" التابعة لمركز الفشن ببني سويف، دخول لجنة من مديرية الصحة بالمحافظة، إلى مستشفى القرية، إذ قاموا بطرد أعضاء اللجنة من مبنى المستشفى، عقب إنتشار شائعة بين الأهالي بأن اللجنة حضرت لتجهيز المستشفى لتحويلها كمقر "حجر صحي" لإستقبال أي حالات يشتبه في إصابتها بـ"فيروس الكورونا".





من جانبه أكد الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن اللجنة توجهت لمستشفى دلهانس، رفقة سيارة محملة بالأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوية "الناقصة" بالمستشفى، ضمن خطة تنفذها المديرية لرفع كفأة المستشفيات القروية، بتزويدها ببعض الأجهزة والمستلزمات، لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية بالمستشفى، وذلك تيسيرًا على أهالي القرى من مشقة الإنتقال إلى المستشفى المركزي.





وأضاف: "فوجئت اللجنة بعددًا من الأهالي يتجمعون بالمستشفى، ويعترضون على تواجد اللجنة بالمستشفى، وبالإستفسار منهم، تبين لنا أنه انتشرت شائعة بالقرية، تفيد بأن مديرية الصحة تعمل على تجهيز المستشفى لتحويلها كمقر "حجر صحي" لاستقبال أي حالات يشتبه في إصابتها بـ"كورونا"، وهو ما تم نفيه للأهالي، ولكن مع إصرارهم على موقفهم تم تأجيل عمل اللجنة وغادرت المستشفى.



