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الكرملين: "بوتين" محمي من فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:57 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محمي من فيروس كورونا، حيث يتم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة.

وقال "بيسكوف"، ردًا على سؤال حول ما تم القيام به لضمان سلامة "بوتين": "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ظهور فيروس كورونا بالقرب من الرئيس. في الواقع، يتعلق الأمر بتدابير النظافة الوقائية المعتادة التي يمكن لأي مواطن روسي اتخاذها"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأكدت موسكو، في وقت سابق، أول حالة إصابة بفيروس كورونا مع مواطن عاد من إيطاليا في فبراير. تم نقل ما لا يقل عن 24 شخصًا ممن اتصلوا بالشخص المصاب إلى المستشفى، بينما تم حث 83 شخصًا على عزل أنفسهم في المنزل. ذكرت السلطات في وقت لاحق، أن جميع اختباراتهم أثبتت أنها سلبية.

تم اكتشاف النوع الجديد من فيروس كورونا في الصين في نهاية العام الماضي. تم الإبلاغ عن الحالات الأولى في ووهان بمقاطعة هوبي وانتشرت في جميع أنحاء البلاد، مع فرض تدابير الحجر الصحي الصارمة.

ووفقًا للبيانات الحديثة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض 3200، مما يعني أن معدل وفيات الفيروس هو نحو 3.4 في المئة.
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