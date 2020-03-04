الكرملين: "بوتين" محمي من فيروس كورونا

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محمي من فيروس كورونا، حيث يتم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة.

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محمي من فيروس كورونا، حيث يتم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة.

وقال "بيسكوف"، ردًا على سؤال حول ما تم القيام به لضمان سلامة "بوتين": "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ظهور فيروس كورونا بالقرب من الرئيس. في الواقع، يتعلق الأمر بتدابير النظافة الوقائية المعتادة التي يمكن لأي مواطن روسي اتخاذها"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وقال "بيسكوف"، ردًا على سؤال حول ما تم القيام به لضمان سلامة "بوتين": "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع ظهور فيروس كورونا بالقرب من الرئيس. في الواقع، يتعلق الأمر بتدابير النظافة الوقائية المعتادة التي يمكن لأي مواطن روسي اتخاذها"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".