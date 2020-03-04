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بالتعاون مع حماية المستهلك.. ماكينة لتلقى الشكاوي بجامعة عين شمس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:00 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد، اليوم الأربعاء، توفير ماكينة لتلقي شكاوى المواطنين.

يأتي ذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، لتلقي جميع الشكاوي الخاصة بمختلف المنتجات من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين، وذلك بالحرم الرئيسي للجامعة أمام شبكة المعلومات الجامعية، ولأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.
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الكلمات المفتاحية

عين شمس حماية المستهلك جامعة عين شمس

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