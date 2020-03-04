الرئيس الصربي يدعو لإجراء انتخابات عامة في 26 أبريل

دعا ألكساندر فوتشيتش، رئيس صربيا، اليوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات عامة في 26 أبريل، وهو تصويت يعتبر مهمًا لحزبه التقدمي الصربي لتعزيز قبضته على السلطة.





وقال "فوتشيتش"، بعد توقيع المرسوم في مكتبه في بلغراد: "أتمنى الكثير من النجاح لجميع المشاركين وأجواء ديمقراطية في يوم الانتخابات"، حسبما اوردت وكالة "رويترز".





وقد قررت معظم أحزاب المعارضة مقاطعة التصويت، متهمةً "فوسيتش" وائتلافه بالاستبداد، وخنق الحريات الإعلامية، والهجمات على نشطاء المعارضة، والفساد والعلاقات بالجريمة المنظمة.



