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فیلم قطار "الملح والسكر" یشارك في مھرجان الأقصر للسینما الإفریقیة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:54 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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یشارك فیلم قطار "الملح والسكر" للمخرج لسینیو أزفیدو في مھرجان الأقصر للسینما الإفریقیة، ضمن فعاليات دورتھ التاسعة (6 -12 مارس) في قسم دیاسبورا، وھو الفیلم الفائز بالھرم الفضي لأفضل مخرج من مھرجان القاھرة السینمائي الدولي، وأفضل فیلم في مھرجان جوھانسبرغ السینمائي. 


ویُعرض الفیلم یوم السبت 7 مارس الساعة 6 مساءً في مكتبة مصر العامة.

 

مھرجان الأقصر للسینما الإفریقیة یُعد أحد أھم مشروعات مؤسسة شباب الفنانین المستقلین التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، ویھدف إلى ربط الثقافة المصریة بجذورھا الإفریقیة، وكسر مركزیة الفنون ونقلھا من القاھرة والإسكندریة إلى مدینة الأقصر.

 

أحداث الفیلم تدور في خضم الحرب التي مزقت موزمبيق، تنطلق عبر البلاد رحلة قطار محفوفة بالمخاطر، تضم ركاب مدنیین، یجدون أنفسھم في موقف متناقض من الحمایة والتعرض للمضایقات، إذ یرافقھم على متن الرحلة مجموعة من الجنود غیر المنضبطین في طریقھم للتصدي إلى جیش المتمردین في الأدغال.

 

وشارك الفیلم في أكثر من عشرین مھرجانًا دولیًا منھا أیام قرطاج السینمائیة بتونس، مھرجان الفیلم الإفریقي بكولن ألمانیا، مھرجان فانتاسبورتو السینمائي الدولي بالبرتغال، مھرجان ریو دي جانیرو السینمائي الدولي، مھرجان الفیلم الإفریقي في خریبكة بالمغرب، مھرجان الفیلم الدولي الھندي ومھرجان لوكارنو السینمائي بسویسرا.

 

قطار الملح والسكر من إخراج لسینیو أزفیدو وتشارك في كتابتھ مع تیریزا برییرا، ومن بطولة میلاني دي فالیس رافائییل،ثیاجو جوستینو وماتامبا خواكیم، وتتولى شركة Solutions MAD توزیعھ في العالم العربي.

 

لسینیو أزفیدو ھو صانع أفلام ومؤلف موزبیقي، وُلد في البرازیل، وبدأ مسیرتھ المھنیة صحافیًا في أمریكا اللاتینیة. سافر إلى موزبیق بحثًا عن حكایات جیدة لأوضاع ما بعد الاستعمار، لیجمعھا لاحقًا في كتاب. تعاون مع روي جویرا وغودار وجان روش في المعھد القومي الموزبیقي في السنوات التي تبعت استقلال موزبیق.

 

ومنذ عام 1980 ،أخرج أزفیدو ما یفوق العشرین فیلمًا، وُزعت عالمیًا، وھو أیضًا مؤسس مشارك في Ébano Multimédia ،وھي إحدى شركات الإنتاج المرموقة في موزبیق. تعایش أفلام أزفیدو الواقع الموزبیقي كما تتعرض إلى التطور السیاسي المضطرب، یحاول أزفیدو المزج بین أفلام الأكشن والأفلام الوثائقیة، إذ یلھمھ السرد القصصي للأحداث المھمة والشخصیات المثیرة

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