الأرصاد للمواطنين: "البسوا شتوي أسبوعين فقط"

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا نشهد ارتفاع في درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال الأيام الحالية، إذ تصل درجة الحرارة اليوم وغدًا لـ28 درجة مئوية على القاهرة، وهي أعلى من المعدل من 5-6 درجات، لافته إلى أنه اعتبارًا من الجمعة تبدأ درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى، وتعود لـ22 درجة على القاهرة بتراجع نحو 6 درجات.



وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أننا سنشهد تقلبات سريعة في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة؛ لكوننا يفصلنا 15 يومًا فقط عن فصل الربيع، محذرة المواطنين من الانخداع في الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية لمدة أسبوعين فقط، وبعدها يتم التخفيف تدريجيًا.

وحذرت من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية، التي تسبب غياب الرؤية، مناشدة بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية أثناء الشبورة.





وأشارت إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشمالية غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، تمتد للوجه البحري الجمعة المقبلة.

