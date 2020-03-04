Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد للمواطنين: "البسوا شتوي أسبوعين فقط"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إننا نشهد ارتفاع في درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال الأيام الحالية، إذ تصل درجة الحرارة اليوم وغدًا لـ28 درجة مئوية على القاهرة، وهي أعلى من المعدل من 5-6 درجات، لافته إلى أنه اعتبارًا من الجمعة تبدأ درجات الحرارة تنخفض مرة أخرى، وتعود لـ22 درجة على القاهرة بتراجع نحو 6 درجات.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الأربعاء، أننا سنشهد تقلبات سريعة في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة؛ لكوننا يفصلنا 15 يومًا فقط عن فصل الربيع، محذرة المواطنين من الانخداع في الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة، واستمرار ارتداء الملابس الشتوية لمدة أسبوعين فقط، وبعدها يتم التخفيف تدريجيًا.

وحذرت من وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر خاصة على الطرق الزراعية، التي تسبب غياب الرؤية، مناشدة بالقيادة بهدوء على الطرق الزراعية أثناء الشبورة.

وأشارت إلى أن هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة غدًا على السواحل الشمالية غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، تمتد للوجه البحري الجمعة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فصل الربيع درجات الحرارة الفجر الطقس الأرصاد الجوية

أخبار تهمك

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ 36 دقيقة

زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ ثلث ساعة

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة حول مشاركة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ حوالي 7 ساعات

عبدالحفيظ يهدد لاعبي الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ ساعة و نصف

البدري يستقر على ضم مهاجم الأهلي أمام توجو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر أول صورة لهشام عشماوي بزي الإعدام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الأرصاد": فرص لتساقط أمطار خفيفة على هذه المناطق (فيديو)

"الأرصاد" تكشف موعد بدء فصل الشتاء (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية

الأرصاد: أمطار غزيرة اليوم.. وارتفاع بدرجات الحرارة غدًا

"الأرصاد": اختلاف في حالة طقس اعتبارا من الأربعاء

"الأرصاد" تحذر من طقس اليوم وحتى الأحد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

10:51 ص

فضيحة جديدة تهز برشلونة

01:03 م

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

06:45 ص

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status