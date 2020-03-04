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"المركزي": افتتاح 28 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال خلال عام

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
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كشفت نرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير المصرفي، عن أن البنك المركزي يستهدف من خلال مبادرة "رواد النيل" زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال إلى 100 مركز منتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وقالت الطاهري - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور عام على إطلاق مبادرة رواد النيل - إنه تم خلال عام افتتاح 28 مركزاً لخدمات تطوير الأعمال تغطي 15 محافظة بجانب احتضان 85 شركة بحاضنات أعمال .

وأضافت أنه تم أيضا افتتاح 4 بيوت تصميم بأربع جامعات هي (جامعة النيل، جامعة عين شمس، الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وجامعة الأزهر بمحافظة قنا) بالإضافة إلى تقديم دعم فني لـ 56 مشروعا وتدريب 100 طالب من المدارس الفنية وتقديم تدريب لحوالي 2000 متدرب وأكثر من 6000 طالب مشارك في حملات التوعية بمبادرة ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما تم تنفيذ 12 فاعلية تدريبية لجهات وجامعات حكومية وأكثر من 100 ألف متابع علي صفحات التواصل الاجتماعي .

وأكدت وكيل محافظ البنك المركزي أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزي تم إطلاقها في فبراير 2019 بعد عام تجريبي، وتسعى المبادرة إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع، كذلك تشجيع الابتكار وتعميق التصنيع المحلي، وسيكون للمبادرة تواجد ملموس في مختلف المحافظات عن طريق "مراكز تطوير الأعمال" التي سيتم ربطها بمنصة مشاريع مصر لبناء قاعدة بيانات متكاملة لرواد الأعمال.

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