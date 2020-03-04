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صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:58 م
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الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
الفجر الرياضي
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توعد نادي صن داونز الجنوب إفريقي فريق الأهلي خلال مباراة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد فوز القلعة الحمراء في الذهاب بهدفين نظيفين.


ونشر صن داونز رسالة موجهة للأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "رأينا ماذا فعلت جماهير الأهلي في القاهرة أثناء المباراة الماضية وحان الوقت لنريكم ماذا سنفعل في تشواني".


وتقام مباراة الأهلي وصن داونز في مدينة بريتوريا يوم السبت المقبل ويكفي القلعة الحمراء الخسارة بفارق هدف للتأهل لنصف النهائي.


صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)
صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)
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الكلمات المفتاحية

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