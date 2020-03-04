محافظ بورسعيد يبحث آخر مستجدات فيروس كورونا مع المجلس الإقليمي للصحة





وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة، عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ودكتور أحمد أبو هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد، وعميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، ومديرة المجلس القومي للمرأة بورسعيد، وهيئة الرعاية الصحية، والشئون الصحية، وهيئة الإسعاف.



وتوجه اللواء عادل الغضبان بالشكر للحضور على مجهوداتهم المستمرة في الارتقاء بالقطاع الصحي ببورسعيد، واستعرض اللواء عادل الغضبان خطة مديرية الصحة ببورسعيد لمواجهة مرض كورونا المستجد والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها المديرية في حالة تواجد أي حالة مشتبه بها.



واستمع المحافظ، إلى أوجه التعاون والدعم والتنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية وكلية الطب جامعة بورسعيد وهيئة الإسعاف، ومختلف الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض المستجد.



وأكد اللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء أهمية توعية المواطنين بكل ما يتعلق بالمرض الجديد ونشر التوعية في مختلف الوسائل الإلكترونية والمديريات والندوات والتواصل مع الأحياء السكنية الأكثر كثافة، وذلك حرصا على صحة المواطنين.



ومن جانبه، استعرض دكتور أحمد أبو هاشم مدير مديرية الصحة، الخطة والأنشطة التي تقوم بها المحافظة لمواجهة المرض المستجد، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات داخل محافظة بورسعيد سواء من أبنائها أو زوارها، مؤكدا أن هناك إجراءات احترازية ووقائية تقوم بها المديرية وربط بين الجهات الصحية على مستوى الجمهورية للتواصل والإبلاغ في حالة تواجد أي حالة مشتبه بها.



وأوضح، أن هناك أماكن مخصصة تم اختيارها لرعاية أى حالة مشتبه بها تظهر في المحافظة، مضيفا جاهزية المحافظة واستعدادها لأي تطورات تنتج في هذا الشأن.



وأضاف عميد كلية الطب، أن هناك العديد من الندوات التي تقوم بها الكلية لنشر الوعي في جامعة بورسعيد وكذلك المدارس بخصوص كل ما يتعلق بالمرض المستجد، وكذلك استعرض الحضور الخطط المتعلقة بالتوعية والمبادرات والإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا.



وخلال اللقاء، ناقش اللواء عادل الغضبان، آخر التطورات حول منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد مع كافة الجهات المختصة، حيث أكد أن هناك مجهودات مستمرة من مختلف الجهات لتلافي أي ملاحظات خاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن إرضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة من أهم أهداف تطبيق المنظومة.



وأضاف: "أننا نفتخر أن بورسعيد كانت بداية الانطلاق لتطبيق المنظومة الصحية التي تعتبر طفرة كبيرة في القطاع الصحي، والتي أفتقدتها بورسعيد لعدة سنوات، وفي هذا السياق، أشاد جميع الحضور بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، مؤكدين أن هناك إصرارًا على نجاح المنظومة الجديدة على أعلى مستوى.



وأكد محافظ بورسعيد، أن اجتماع المجلس الإقليمي للصحة سيتم تنفيذه بشكل دوري لمتابعة آخر المستجدات في الشأن الطبي على مستوى المحافظة والوقوف على كل ما يتعلق بالمنظومة الطبية الجديدة.

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المجلس الإقليمي للصحة، وذلك لمناقشة آخر التطورات حول مرض كورونا المستجد واستعدادات محافظة بورسعيد في هذا الشأن، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتأمين الصحي الشامل.