افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)

افتتح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، المؤتمر الطلابي المتكامل الخامس للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية.





يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وينظمه قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس.





وأكد الدكتور أشرف عمر، في كلمته الافتتاحية على أهمية إطلاع الطلاب على الأبحاث المنشورة على بنك المعرفة المصري، لما له من أهمية في توفير أحدث الأبحاث على قواعد البيانات العالمية، لافتًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي وترعى بنك المعرفة بشكل كامل.





وأضاف: أن البحث العلمي هو أساس تغير المجتمعات نحو الأفضل، وأن المشاركة في المؤتمر من صغار الباحثين بمثابة خطوة على طريق البحث العلمي، فالاستثمار في العقول أساس تقدم المجتمعات، والهدف تخريج جيل من العلماء .



