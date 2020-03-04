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افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:52 م
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بوابة الفجر
أية حمروشي
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افتتح الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، المؤتمر الطلابي المتكامل الخامس للأبحاث الطلابية والمشاريع البحثية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وينظمه قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور أشرف عمر، في كلمته الافتتاحية على أهمية إطلاع الطلاب على الأبحاث المنشورة على بنك المعرفة المصري، لما له من أهمية في توفير أحدث الأبحاث على قواعد البيانات العالمية، لافتًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للبحث العلمي وترعى بنك المعرفة بشكل كامل.

وأضاف: أن البحث العلمي هو أساس تغير المجتمعات نحو الأفضل، وأن المشاركة في المؤتمر من صغار الباحثين بمثابة خطوة على طريق البحث العلمي، فالاستثمار في العقول أساس تقدم المجتمعات، والهدف تخريج جيل من العلماء.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر في الفترة من 4 إلى 7 من مارس الحالي، يشارك به 20 كلية طب على مستوى الجمهورية، و87 بحثا طلابيا في مختلف التخصصات الطبية، كما يقدم عدد من المحاضرات حول أخلاقيات البحث العلمي وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ورش عمل عن الانعاش الرئوي والإحصاء الطبي.
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
افتتاح المؤتمر الخامس للأبحاث الطلابية بطب عين شمس (صور)
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الكلمات المفتاحية

كلية الطب طب عين شمس جامعة عين شمس الفجر

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