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شاهد.. أعمال احلال وتجديد كوبري المنصورة القديم بالمنيا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:53 م
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أحمد الخميسي
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بكوبري المنصورة القديم، اليوم الأربعاء، يرافقه محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد جبريل، السكرتير العام المساعد.

واستمع المحافظ لشرح عن الأعمال التي تتم، موجها بسرعة الانتهاء طبقًا للجدول الزمني المحدد، تيسيرًا على المواطنين، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية المطلوبة فى التنفيذ وبدقة عالية.

كان المحافظ وافق على اعتماد 3 ملايين جنيه لإحلال وتجديد كوبري المنصورة القديم، من "نشاط كبارى" للمشروعات المركزية بخطة العام المالي 20192020.
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كوبري المنصورة القديم بالمنيا كوبري المنصورة القديم كوبري المنصورة

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