إسرائيل تعلن ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا إلى 15 شخصا

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في الدولة العبرية إلى 15 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، إن المصابين الجدد هم شاب يعمل في محل تجاري بمدينة أور يهودا، وسيدة تواجدت في هذا المحل أكثر من ربع ساعة، وشخص عاد السبت الماضي من إيطاليا.