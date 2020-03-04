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الكورونا تهدد مباريات الأندية الإسبانية في البطولات الأوروبية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:41 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أصبحت مواجهات أندية إيطاليا أمام نظيرتها في إسبانيا في البطولات الأوروبية المختلفة خطراً يهدد وزارة الصحة في إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا.

وستشهد الأيام المقبلة أربع زيارات للأندية الإيطالية لإسبانيا، حيث سيواجه خيتافي ضيفه إنتر ميلان، وأشبيلية يستضيف روما، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يواجه فالنسيا ضيفه أتالانتا، وبرشلونة مع ضيفه نابولي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم، أن وزارة الصحة الإسبانية قررت إجراء لقائي فالنسيا مع أتالانتا، وخيتافي مع إنتر ميلان دون جماهير.

وقالت الوزارة في بيان لها: "على الرغم من إجراء التدابير اللازمة للحد من إنتشار المرض، إلا أننا قررنا إتخاذ إجراءات جديدة، بمنع وصول جماهير قادمة من مناطق مصابة في إيطاليا، وبالتالي ستغلق الملاعب في مبارتي فالنسيا وأتالانتا، وخيتافي مع إنتر ميلان"

ولم تقرر الوزارة إتخاذ نفس الإجراء في مباراتي أشبيلية وروما، وبرشلونة مع نابولي، كون أن ميدنتي روما ونابولي ليست ضمن المناطق المصابة في إيطاليا.

يذكر أن فريق كرة السلة الخاص بنادي فالنسيا سيواجه فريق أوليمبيا ميلانو بحضور جماهيري، لكن تقرر عدم بيع أي تذاكر للجماهير الإيطالية.

وجدير الذكر أن مقاطعة لومبارديا في إيطاليا، والتي تضم ناديي ميلان والإنتر، من أكثر المناطق المصابة بالمرض في إيطاليا.

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