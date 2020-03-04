افتتاح "هدار مياه" مشروع محور المحمودية القومي بالإسكندرية (صور)

كما أشار جابر، إلى أعمال إحلال وتجديد عنبر طلمبات الصرف للتماشي مع التوسعات المستقبلية والمنتظرة.



وأضاف المهندس القذافي إبراهيم، أن محطتي السيوف والمعمورة بصدد تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) خلال الأيام القادمة وأن المحطات ملتزمة بتطبيق تعليمات التشغيل والصيانة القياسية للحصول على أعلى جودة لإنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.



وتلاحظ أثناء المرور تغيير جميع اللوحات الخاصة بتشغيل المرشحات بلوحات ذات تكنولوجيا عالية، وذلك من منطلق تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال العمل.





وتفقد الجميع منظومة مرشحات "الباترسون"، وتم التأكد من جودة المياه - علاوة على أن جميع المرشحات بهذه المنظومة تعمل بحالة جيدة.



واطمأن المهندس أحمد جابر على حالة الترعة الداخلية وصرح في نهاية الجولة بإعجابه بكفاءة إدارة المحطة واستدامة الحفاظ على مظهرها اللائق من خلال استمرارية أعمال النظام وحسن التنظيم والصيانة وكفاءة التشغيل وتطهير الترعة الداخلية وصيانة العنابر بصفة دورية مما يجعل محطة السيوف على أتم الاستعداد لأي زيارة مفاجئة.



ووجه جابر الشكر والتقدير لكل المسئولين من قيادات وعاملين وعمال على ملحمة العمل المشرفة داخل المحطة.



افتتح المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، هدار مياه المحمودية، والذي تم تنفيذه ضمن المشروع القومي لتغيير وتطوير مسار المحمودية بمنطقة العوايد ويشمل على خط خاص بالري وخط خاص بالطوارئ قطر١٤٠٠مم حيث تغذي هذه الخطوط مناطق البحيرات التي تم إنشاؤها بمنطقة سموحة، والتأكد من وصول المياه في هذه البحيرات التي تعتبر من ضمن الأماكن التجميلية المنفذة في إطار هذا المشروع القومي.حضر الافتتاح كل من قيادات شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومهندسي وزارة الري والموارد المائية المسئولين عن ضبط وتحديد وقياس مناسيب المياه بالمشروع، والمشرفين علي التنفيذ من كلية الهندسة والشركات المنفذة.وأجرى المهندس أحمد جابر عقب الافتتاح، جولة تفقدية لمحطة مياه السيوف برفقة كل من المهندس أحمد هاشم رئيس قطاع إنتاج وتوزيع مدينة الإسكندرية، والمهندس القذافي إبراهيم مدير عام إنتاج وصيانة شرق الإسكندرية، والمهندس السيد ريان مستشار قطاع إنتاج وتوزيع غرب.وأوضح، لرئيس مجلس الإدارة خلال المرور على جميع العنابر بأنه جار إخلاء وتجديد طلمبات المياه النقية بعنبر "أماكو" وذلك لزيادة ضخ كمية المياه للمواطنين وتحسين الخدمة.