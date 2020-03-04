شقيق ياسمين عبد العزيز عن مسلسل أحمد العوضي: "أجمد عمل في رمضان 2020"

أعرب وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إعجابه بمسلسل الاختيار وهو من بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضي، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.



وشارك وائل الإعلان الدعائي للمسلسل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق قائلًا: مشاء الله الف مبروك اجمد مسلسل في رمضان ان شاء الله.



ويجسد العوضي خلال الأحداث شخصية الإرهابي هشام عشماوي، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار، ويشارك في البطولة عدد كبير من النجوم.



جدير بالذكر، أثار وائل عبد العزيز حالة من الجدل بعدما شن هجومًا شديدًا ضد شقيقته الفنانة ياسمين بشأن قصة الحب التي تجمعها بالفنان أحمد العوضي وعلق قائلًا: بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاى وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".



وأضاف شقيق ياسمين: "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.



وتابع وائل: "ومع ذلك حياتك وأنتى حرة فيها، أنا هتكلم على الشق اللى يخصنى، أنتى مقاطعة كل العيلة عشان تعملى اللى على مزاجك، إحنا دلواقتى وعايزين نفهم العلاقة دى إيه ورايحة على فين".



واختتم: "أما بالنسبة للأخ اللى ماشى وراكى فى كل حتة وشايفك البيضة الدهب اللى هتفقسله كل يوم.. أحب أقولك يا راجل لما تيجى تدخل بيت تدخله من بابه يا راجل!! وتقعد مع رجالة البيت!!.. دى الأصول وده الاحترام.. وطبعًا لأنك عارف أنك مرفوض رافضًا باتًا فاعمرك ما هتعمل ده ومعندكش غير طريق الشمال اللى أنت سالكه من سنين مع بنات الناس!!.. أنا من رأيى كفاية عليك البطولة اللى أخدتها والعربية المرسيدس الهدية، وتركز فى شغلك وتسيبنا فى حالنا لأن طول عمرنا فى حالنا ومحدش سامع عننا حاجة وملوش لازمة جو الصور والمعاكسات ده وأنا مبخفش من تهديد حد".



وانتهت هذه الأزمة باعلان ياسمين عن حبها لأحمد العوضي رسميًا أمام كل متابعيها وذلك من خلال منشور لها علقت عليه "بحبك يا أحمد".