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خلاف حاد بين الجبلاية و"شركة" تقنية الفيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:29 م
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الدوري المصري
الدوري المصري
محمد الصو
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يستعد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، لإقامة مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة، من أجل الكشف عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، بداية من الدور الثاني للدوري المصري الممتاز.

وشهدت الساعات الماضية، خلاف حاد من جانب مسؤولي الجبلاية مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن تقنية الفيديو، قبل الاعلان عن تطبيقها بصورة رسمية.

وجاءت خلافات الجبلاية مع الشركة المسؤولة، بسبب رغبة الاتحاد المصري في تحمل الشركة تكاليف 10 أطقم سماعات خاصة بالحكام خلال تطبيق التقنية.

ويأتي طلب الجبلاية من الشركة الراعية، بسبب التكاليف الباهظة من أجل جلب سماعة واحدة لطاقم تحكيمؤ حيث تبلغ قيمة الواحدة 3 آلاف يورو.

ورفضت الشركة المسؤولة، طلب الجبلاية في استقدام 10 أطقم سماعات خاصة بالحكام، وهو ما سب أزمة حقيقية للمسؤولين قبل إعلان تطبيق التقنية بصورة رسمية.

وكانت الجبلاية أعلنت عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR" مع بداية الدور الثاني من أجل تقليل نسبة أخطاء التحكيم بالدوري المصري الممتاز.
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