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6 مواجهات نارية وحاسمة تنتظر كوكاكولا في القسم الثاني

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:29 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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ينتظر فريق كوكاكولا 6 مواجهات قوية، لا تقبل القسمة على اثنين، من أجل عبور تلك المرحلة الحرجة، التي يمر بها الفريق بدوري القسم الثاني، تحت قيادة ممدوح عبدالحي المدير الفني.

وتأتي أهمية تلك المرحلة لأنها ستشهد مباريات حاسمة في دوري القسم الثاني من أجل بقاء كوكاكولا وتفادي الهبوط للقسم الثالث.

وتأتي مواجهات كوكاكولا المقبلة على النحو التالي :
ش
المباراة الأولي "الإثنين 9 مارس " كوكاكولا X الداخلية الأسبوع الـ17
المباراة الثانية "الإثنين 16 مارس" سيراميكا X كوكاكولا الأسبوع الـ18
المباراة الثالثة "الإثنين 23 مارس" كوكاكولا X بتروجت الأسبوع الـ19

المباراة الرابعة "الإثنين 30 مارس" الزرقا X كوكاكولا الأسبوع الـ20
المباراة الخامسة "الإثنين 6 أبريل" كوكاكولا X القناة الأسبوع الـ21
المباراة السادسة "الإثنين 13 أبريل" الترسانةX كوكاكولا الأسبوع الـ22

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 31 نقطة
2- الداخلية 28 نقطة
3- بتروجت 28 نقطة
4- منتخب السويس 24 نقطة
5- النصر 22 نقطة
6- النجوم 21 نقطة
7- جمهورية شبين 21 نقطة
8- القناة 21 نقطة
9- كوكاكولا 18 نقطة
10- المريخ 15 نقطة
11- الترسانة 14 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
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