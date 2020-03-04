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بعد مشادة مع أحد متابعيه.. عبد المجيد عبد الله يغلق حسابه على "تويتر"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:25 م
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بوابة الفجر
الفجر الفنى
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وقعت مشادة كلامية بين الفنان عبد المجيد عبد الله وأحد المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن كتب المتابع: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية".

ورد عبد الله: "وانت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها. المقارنة فى نظرك فقط. أغنيتنا من أجمل لأجمل"، وتابع: "إنك توصل لمستوى يسمعوك فيه البنات ويعطوك الشهادة إنك تعبر عن ما بداخلهم هذا طموح كثير".

وختم: "مشواري الفني 36 سنة، وكل هذه الألفاظ وأنا في الخمسينات من عمري، طز في الفن وطز في تويتر، وفي كل إنسان أرسل كلام جارح، الله العالم كيف كان وقعه علي، مع حبي وتقديري لجمهوري الحبيب".

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