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محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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حصلت محطة مياه طلخا بقيادة المهندس باسم زهان؛ على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M. للمرة الثانية بدون ملاحظات.

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لخطة عمل الشركة للعام 20192020 بقطاع التشغيل والصيانة برئاسة المهندس محمود رزق - المشرف العام على القطاع، وبتنسيق من المهندس محمود الديب المنسق العام لـ.T.S.M بالشركة، مما يعكس حرص الشركة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة.

وتحظى المحطات بمتابعة وتوجيهات المهندس خالد نصر رئيس مياه الدقهلية والمهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ويذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية لديها الآن 29 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM؛ نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 20 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
محطة مياه طلخا تحصل على تجديد اعتماد شهادة "T.S.M"
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محطة مياه طلخا

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