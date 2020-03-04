طرح البرومو الأول لبرنامج ريم البارودي "شارع النهار"

نشرت الفنانة ريم البارودي، البرومو الأول لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "شارع النهار"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت البارودي، على البرومو قائلة:"قناة النهار برنامج شارع النهار قريبًا".



ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر بسم الله ماشاءالله عليكي" وأضاف الفنانة رانيا ياسين "مبروك"، وفي السياق ذاته تابعت الفنانة عبير منير قائلة:"قمر يا ريكا".



يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي، مسرحية "جوازة مرتاحه"، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان هشام إسماعيل ومنة عرفة وأحمد صفوت.