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طرح البرومو الأول لبرنامج ريم البارودي "شارع النهار"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:27 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة ريم البارودي، البرومو الأول لبرنامجها الجديد الذي يحمل اسم "شارع النهار"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت البارودي، على البرومو قائلة:"قناة النهار برنامج شارع النهار قريبًا".

ولاق البرومو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر بسم الله ماشاءالله عليكي" وأضاف الفنانة رانيا ياسين "مبروك"، وفي السياق ذاته تابعت الفنانة عبير منير قائلة:"قمر يا ريكا".

يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي، مسرحية "جوازة مرتاحه"، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان هشام إسماعيل ومنة عرفة وأحمد صفوت.
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