بـ"كيلو بودرة".. سقوط اثنين من أخطر تجار الكيف في بولاق الدكرور

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اثنين من أخطر تجار الكيف بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وعثر بحوزتهما على كيلو هيروين مخدر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما 928 لفافة من البودرة المخدرة، 60 كيس يحوى ذات المخدر، وزنت جميعًا 1،010 كيلو جرام، ميزان حساس، ومبلغ مالي.



وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.