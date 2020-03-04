أرقام وحصاد غزل المحلة ودمنهور قبل مواجهة القسم الثاني





يحل فريق دمنهور متصدر المجموعة الثالثة، بالقسم الثاني، بقيادة كمال فريد ضيفأ ثقيلاً على فريق غزل المحلة صاحب المركز الثالث بقيادة خالد عيد في مواجهة صعبه لكلا الفريقين، وذلك يوم الثلاثاء المقبل.



حيث يأمل فريق دمنهور في مواصلة انتصاراته للحفاظ علي القمة، بينما يسعى فريق غزل المحلة إلى الفوز لتقليص الفارق للاقتراب من القمة.



وفاز فريق دمنهور على فريق الحمام في الجولة السابقة، بهدفين نظيفين سجلها محمد ميدو وعمار شرف، بينما تعادل فريق غزل المحلة مع فريق فاركو بهدف لكل منهما في الدقيقة الأخيرة عن طريق هانى عادل.



وحقق فريق غزل المحلة فوزاً كبيراً خارج ملعبه على فريق دمنهور بثلاثة نظيفة سجل الأهداف هانى عادل، بسام ماهر، محمد مصطفى حموشه.





ويقدم "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات الفريقين قبل الجولة المرتقبة :



1- أرقام غزل المحلة



يدخل فريق غزل المحلة اللقاء بعد أن خاض 16 مباراة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 29 نقطة من الفوز في 8 مباريات على الحمام 0/1، المنصورة 0/2،

دمنهور 0/3، الرجاء 0/2، البلدية 1/2، بيلا 0/5، المالية 0/1، دكرنس 0/1.



وتعادل في 5 مباريات ذهاب واياب مع فاركو 1/1، المالية 0/0، الأوليمبى 2/2،

الحمام 0/0، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات من دكرنس 0/2، أبو قير 0/2، المنصورة 0/1.



2- أرقام فريق دمنهور.



يدخل فريق دمنهور اللقاء وهو في القمة بعد أن خاض 16 مباراة برصيد 33 نقطة، من الفوز في 10 مباريات على دكرنس 0/2، أبو قير 0/2، البلدية 0/1، المالية 1/2،و ذهاب واياب على الأوليمبي 0/1، وبيلا 1/2،0/1، والحمام 0/2،1/3، وتعادل في 3 مباريات ايجابي 1/1 مع البلدية، والمالية، والرجاء

وتلقى الهزيمة في مثلهم من غزل المحلة 0/3، وفاركو 0/1، والمنصورة 2/3.



3- هدافي غزل المحلة



سجل فريق غزل المحلة 21 هدف عن طريق 3 أهداف لكلا من محمد حمدان، و عبده يحيى، وخالد رسلان، وهانى عادل وهدفين لخالد الاخميمي، وهدف لكل من بسام ماهر، ومحمد مصطفى، وأشرف السيد، ومحمد فتح الله، ويحيى حامد، وهشام بلحة، وفتحي مبروك، وسكنت شباكه 13 هدف.



4- هدافي دمنهور



سجل لاعبيه 22 هدف عن طريق كلا من، وحيد محسن 6 أهداف، و5 أهداف لكلا من أحمد العوضي ، وعمار شرف، وهدفين لكلا من أحمد متعب ، ومصطفى سماره، وهدف واحد لكل من عصام عادل ومحمد ميدو، وسكنت شباكه 13 هدف.





5 - الجهاز الفني لغزل المحلة



خالد عيد مدير فني، طارق عبده مدرب عام، أشرف شيحه مدرب، عبد الرؤوف عيد مدرب حراس مرمى، سرور شحاته مدير إداري.



6 - الجهاز الفني لفريق دمنهور



كمال فريد مدير فني، أحمد النعناعى مدرب عام، أحمد مصطفى بربش مدرب حراس مرمى، محمد عبد الستار إدارى، صابر النحرواى مدير شئون اللاعبين،

محمد زينهم مدلك ، نشأت اباظه أخصائي علاج طبيعي.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- دمنهور 33 نقطة

2- فاركو 31 نقطة

3- غزل المحلة 29 نقطة

4- المنصورة 27 نقطة

5- الرجاء 26 نقطة

6- دكرنس 25 نقطة

7- أبو قير 23 نقطة

8- البلدية 22 نقطة

9- الحمام 17 نقطة

10- الأوليمبى 16 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط