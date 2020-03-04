جامعة بني سويف تستقبل خبير الكيمياء النظرية بـ"روستوك الألمانية" (صور)

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، البروفسير أوليفركون أستاذ الكيمياء النظرية بجامعة روستوك الألمانية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال الكيمياء النظرية والطاقة المتجددة والنظيفة، بحضور الدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم والدكتور محمود عبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بالكلية.



وأكد رئيس الجامعة، على أهمية التعاون الدولي بين الجامعات باعتباره أحد أهم المعايير الحضارية والمعرفية وذلك من خلال عقد اتفاقيات الشراكة والتوأمة والمشاركة في النشاطات المختلفة للارتقاء بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وإكسابهم الخبرات العالمية والتدريب الأحدث في مختلف التخصصات.



وأوضح رئيس الجامعة، أن البروفسير أوليفركون سوف يقوم بإلقاء محاضرة بكلية العلوم، على هامش الزيارة، عن كيفية استخدام أشعة إكس واستخدام النظرات الحديثة لمحاكاة التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة المتجددة وذلك بحضور ما يزيد عن 50 عضو هيئة تدريس و200 طالب بالكلية.



وفي سياق منفصل، عقد المجلس الأعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة إجتماعه بجامعة بنى سويف وذلك على هامش المؤتمر الدولي الرابع حول مخاطر التلوث البيئي في الدول النامية برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وناقش المجلس عدد من الموضوعات التي تتعلق بخدمة المجتمع على رأسها توزيع القوافل الطبية العلاجية لكل جامعة من الجامعات الحكومية المصرية إلى المناطق الأكثر احتياجا بكافة قطاعات المجتمع، وكذلك القوافل الطبية البيطرية والزراعية كدور أصيل للجامعات في أداء دورها المجتمعي لحماية المواطن المصري.



كما ناقش المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعات المصرية والمساهمة من الجامعات في القضاء على الأمية وعدد من الموضوعات ذات الصلة.

