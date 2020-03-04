رابط مباشر | تعرف على خطوات وموعد تسجيل طلب منحة المقام السامي من أمانة جدة

أعلنت أمانة جدة ممثلة في وكالة التعمير، أمس الثلاثاء الموافق الـ3 من شهر مارس الجاري، البدء في تنفيذ طلبات المنح الصادرة من المقام السامي.





أمانة جدة وتحديث البيانات





وقالت أمانة جدة إن عملية تحديث بيانات المواطنين الصادرة تلك الأوامر لهم من عام 1436هـ إلى عام 1440هـ، ستستمر إلى أسبوعين، قبل إجراء قرعة علنية.





موقع أمانة جدة





وأشارت أمانة جدة إلى أن المواطنين الصادرة بحقهم الأوامر، بإمكانهم تحديث البيانات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني.





موقع أمانة جدة والتحديث





ويدخل المواطن إلى مركز المعلومات الوطني (نفاذ)، وذلك لتحديث بيانات طلب المنح بدءًا من تاريخ 7-7-1441هـ إلى تاريخ 19-7-1441هـ، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية، حسبما أعلنت أمانة جدة.





وكشفت أمانة جدة عن تسجيل طلب تنفيذ منحة، بعدة خطوات، نستعرضها في السطور التالية:





- الدخول على موقع أمانة محافظة جدة، بالضغط هنا .





- الضغط على الخدمة الإلكترونية.





- الذهاب إلى خدمات الأفراد.





- اختيار خدمة المنح.





- الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد.





- الضغط على تنفيذ الخدمة إلكترونيًا.





- الضغط على أيقونة تحديث وتنفيذ بيانات طلبات المنح السامية.





- اختيار تحديث بيانات تنفيذ منحة سامية.





- الضغط على بحث ثم الضغط على طلب تنفيذ منحة.





- استكمال تحديث البيانات وتسجيل رقم الجوال.





- حفظ طلب تنفيذ المنحة.



