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بعد إعدام هشام عشماوي.. مستشار بأكاديمية ناصر: "سنثأر لكل شهيد"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:19 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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وقف اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، دقيقة حداد على الهواء على أرواح الشهداء، قائلًا للشهداء: "نحن نعلم لماذا قدمتم أرواحكم، ولن نستطيع أن نخون الأمانة، ونسير خلفكم في نفس المخطط ولن نحيد أبدًا، وكل شهيد أو ضحية راح بسبب الإرهاب سنثأر له".

وأضاف "شهود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن أهالي الشهداء كانوا ينتظروا من الدولة القصاص لذويهم، والحكم بإعدام الإرهابي هشام عشماوي هو "أ ب" في العدل، الذي أمر به الله سبحانه وتعالى، ويثلج صدور أهالي الشهداء، مشددًا على أن "عشماوي"، خان حرمة القوات المسلحة التي تعلم بها، وقام بالتدمير وقتل الأبرياء. 

وتابع: أن كل إرهابي هو عبارة عن شاشة عرض غبي متخلف لا يفهم ولا يٌفكر، وأسرته أنشأته على تكفير الناس، مطالبًا بإصدار نفس الحكم الذي يصدر ضد كل إرهابي على أسرته؛ لكونهم صنعوا لنا قنبلة موقوتة، معربًا عن أمله ألا تستغرق إجراءات محاكمة الإرهابيين أمثال هشام عشماوي أكثر من 30 يوما.
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الكلمات المفتاحية

هشام عشماوي بوابة الفجر الفجر الإرهاب

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