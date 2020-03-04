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زيدان يجهز قاتل برشلونة لمعركة مانشستر سيتي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:17 م
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زيدان
زيدان
عبد القادر عرابي
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ينوي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، منح دوراً أكبر للمهاجم الدومنيكاني ماريانو دياز، في قادم المباريات.

وسجل ماريانو هدف فريقه الثاني في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، عقب مرور 50 ثانية فقط من نزوله، كأسرع هدف للاعب بديل في تاريخ مواجهات الكلاسيكو منذ مطلع القرن الحالي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن زيدان قد يجهز ماريانو في مبارتي الفريق القادمتين في الدوري الإسباني أمام فريقي ريال بيتيس وإيبار، بالرغم من تصريح زيدان عقب المباراة بأنه مازال خياراً ثالثاً في الهجوم.

ويريد زيدان منح دياز مزيداً من الثقة، من أجل تجهيزه للمواجهة المرتقبة ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يحتاج فيها ريال مدريد للفوز بفارق هدفين.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو، كانت أولى المباريات لماريانو دياز في الليجا هذا الموسم، حيث إقتصرت مشاركاته على بطولتي كأس الملك وكأس السوبر.
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