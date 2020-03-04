محافظ الجيزة: خطه لاستبدال المواقف العشوائية بالطريق الدائري

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه جاري تنفيذ خطه لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائري نطاق المحافظة، حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجهاز السرفيس، والأحياء، والمراكز المختصة، بإستبدال المواقف العشوائية الموجوده أعلى الطريق الدائري بمواقف رسمية للتسهيل علي المواطنين في التنقل وحفاظا على سلامتهم.‬





تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها بطول مسار الطريق الدائري نطاق محافظة الجيزة، للوقوف على أي تقصير للتوجيه بالحل، حيث وجه راشد هيئة النظافة والتجميل بوضع صناديق للقمامة بجوار سلالم الطريق الدائري، وتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة أي مخلفات أو رتش بجوار الطريق الدائري، والسلالم مع توعيه المواطنين بعدم إلقاء القمامه وغيرها من السلوكيات التي تسئ للمظهر الحضاري للطريق‪ .‬



