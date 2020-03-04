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العراق يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:10 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية، نقلًا عن موقع قناة "السومرية" العراقي.

                                              

وذكرت السلطات الصحية، أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض.

 

وأعلنت محافظة السليمانية، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا، لافتة إلى أن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، ووضعهم الصحي جيد.

 

وبلغ عدد المواطنين الخاضعين للحجر الصحي حاليا 2564 شخصا، موزعين على مدينة أربيل (1174) السليمانية (535) دهوك (449) حلبجة (82) گرمیان (208) رابرين (104) كويسنجق (12)، بحسب وزارة الصحة في إقليم كردستان.

 

واكتشفت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، واحدة في بغداد واثنتان في واسط ورابعة في محافظة النجف والحالة الخامسة في محافظة كربلاء وجميعهم عراقيون، عادوا من إيران.

 

وبهذا يرتفع العدد إلى 32 إصابة في العراق، بينهم إيراني واحد تم ترحيله إلى بلاده.

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