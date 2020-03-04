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تحرير 7524 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:10 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملة المرورية خلال الـ24 ساعة عن ضبط 7524 مخالفة متنوعة، تنوعت ما بين ضبط 2391 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 389 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، 6 دراجات نارية مخالفة.

كما تم تحرير 195 مخالفة موقف عشوائي، 136 مخالفة شروط الترخيص، 32 حالة تعاطي للمواد المخدرة أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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وزارة الداخلية حملات مرورية بوابة الفجر المرور الفجر

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