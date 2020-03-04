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انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من المخاطر" بمدارس البحر الأحمر (صور)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مبادرة "نعم للحد من المخاطر" واستكمال برنامج صحة وسلامة بمدارس البحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المحافظة وتستمر حتى ١٩ مارس الجاري.

ومن جانبه قال كمال سليمان رئيس مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر في تصريح صحفي، أن فعاليات المبادرة انطلقت اليوم بمدرسة الوفاء الابتدائية وتستهدف خمسة مدارس بالغردقة بهدف تفعيل الإسعافات الأولية ونشر السلوكيات السليمة وتناول التغيرات المناخية ومواجهة العنف بالمدارس والسلامة المرورية.

واوضح أيمن البربري منسق عام البرنامج، أن المبادرة تتناول شرح تفصيلي للحد من المخاطر واستكمال برنامج صحة وسلامة لتوعية الطلاب بيئيا وصحيا مضيفًا باستمرار فعاليات المبادرة بباقي مدن المحافظة تباعًا.
انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من المخاطر" بمدارس البحر الأحمر (صور)
انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من المخاطر" بمدارس البحر الأحمر (صور)
انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من المخاطر" بمدارس البحر الأحمر (صور)
انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من المخاطر" بمدارس البحر الأحمر (صور)
انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من المخاطر" بمدارس البحر الأحمر (صور)
انطلاق فعاليات مبادرة "الحد من المخاطر" بمدارس البحر الأحمر (صور)
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الكلمات المفتاحية

مدارس البحر الأحمر مبادرة الحد من المخاطر الصحة

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